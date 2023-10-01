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Леклер рассказал о задачах «Феррари» на оставшуюся часть сезона

Леклер рассказал о задачах «Феррари» на оставшуюся часть сезона
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Пилот «Феррари» Шарль Леклер рассказал о задачах команды на оставшиеся гонки сезона-2023.

«Я с нетерпением жду следующего года, но в то же время, учитывая то, чему мы научились в последних гонках, я очень хочу снова оказаться на трассе и испытать новые вещи, чтобы, надеюсь, узнать больше.

С точки зрения результатов, возможно, это будет не так интересно, как в прошлом году, но с точки зрения развития и обучения на следующие несколько гонок запланировано много вещей.

Чем больше мы узнаем, тем лучше для последних деталей машины следующего года, так что это очень важно и полезно понять до конца сезона, ведь у нас ещё довольно много гонок, так что, возможно, мы сможем ещё немного продвинуться в этом направлении», — приводит слова Леклера Racingnews365.

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