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Хэмилтон: мы хотим опередить «Феррари» так же сильно, как и они хотят опередить нас

Хэмилтон: мы хотим опередить «Феррари» так же сильно, как и они хотят опередить нас
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Британский пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон высказался по поводу борьбы с «Феррари» в этом сезоне Формулы-1.

«Очень интересно, что мы с «Феррари» сейчас сражаемся друг с другом. Как и они, мы начали сезон довольно неудачно. И конечно, мы не ожидали, что окажемся на втором месте в Кубке конструкторов и будем достаточно близко к конкурентам по темпу.

Это соперничество с ними нам очень интересно. И, конечно, мы хотим опередить их так же сильно, как и они хотят опередить нас, так что для этого потребуется полная командная работа, это уж точно», — приводит слова Хэмилтона Racingnews365.

Ранее в интервью Хэмилтон высказался о работе над новыми болидами «Мерседеса».

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