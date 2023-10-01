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Экс-пилот Ф-1: Мику Шумахеру важно сохранить работу в «Мерседесе»

Экс-пилот Ф-1: Мику Шумахеру важно сохранить работу в «Мерседесе»
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Бывший пилот Формулы-1 немец Ханс-Йоахим Штук высказался о перспективах резервиста «Мерседеса» и соотечественника Мика Шумахера в «Королевских гонках».

«Если он не останется в Формуле-1 и не будет выступать за команду, он выпадет. Это тяжёлое решение. Нам придётся подождать, чтобы узнать, где он окажется.

Важно, чтобы Шумахер сохранил свою работу в качестве резервного пилота «Мерседеса»: он в хороших руках, и там у него хорошие шансы. Если он вдруг решит сейчас уйти, то окажется не у дел», — приводит слова Штука Eurosport.

Ранее глава «Мерседеса» Тото Вольф заявил, что Шумахер может оставаться резервистом команды и при этом выступать в другой гоночной серии.

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