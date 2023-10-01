Шварцман высказался по поводу победы в гонке GT World Challenge

Российский гонщик Роберт Шварцман, выступающий за команду AF Corse, высказался по поводу своей первой победы в гонке чемпионата GT World Challenge Europe, которая прошла сегодня, 1 октября, в Барселоне.

«Победа сегодня — это фантастика. Я потерял позицию во время пит-стопа, и восстановить её было непросто, но Mercedes и Lamborghini были оштрафованы за столкновение в начале гонки. В этот момент мы показали свой максимум, сохраняя концентрацию, скорость и отсутствие ошибок. Я и мои партнёры по команде провели отличную гонку», — приводит слова Шварцмана пресс-служба «Феррари».

Стоит отметить, что этап в Барселоне был заключительным в чемпионате. Победу в общем зачёте одержал экипаж AKKodis ASP Team во главе с Тимуром Богуславским. Шварцман стал восьмым.