Гонка плей-офф NASCAR Cup Series завершилась завалом на финишной прямой

Пилот Team Penske Райан Блейни выиграл гонку YellaWood 500 — второй заезд второго раунда плей-офф NASCAR Cup Series 2023 года, который состоялся на суперспидвее «Талладега», и тем самым гарантировал себе место в полуфинале. Для Блейни эта победа стала уже девятой в карьере и третьей на «Талладеге».

На первое место Блейни вырвался на последнем круге, когда перекрестил траектории с лидировавшим Кевином Харвиком, прорвался на второе место и при поддержке разгонявшего его сзади Уильяма Байрона финишировал первым с преимуществом в 0,012 секунды.

Права на видео принадлежат NASCAR. Посмотреть видео полностью можно на официальном YouTube-канале NASCAR.

Отметим, что позади первой тройки на финишной прямой произошёл крупный завал с участием дюжины пилотов. Кори Ладжой в плотной борьбе подтолкнул Тодда Гиллиленда, машину которого выставило поперёк трассы. В массовую аварию также угодили Чейз Эллиотт, Кайл Ларсон, Бубба Уоллас, Алекс Боуман и Кристофер Белл.

NASCAR Cup Series. YellaWood 500, Талладега (топ-10):

1. Райан Блейни (Team Penske / «Форд») — 188 кругов.

2. Кевин Харвик (Stewart-Haas Racing / «Форд») +0,012 сек.

3. Уильям Байрон (Hendrick Motorsports / «Шевроле») +0,061.

4. Денни Хэмлин (Joe Gibbs Racing / «Тойота») +0,177.

5. Кори Ладжой (Spire Motorsports / «Шевроле») +0,234.

6. Остин Синдрик (Team Penske / «Форд») +0,339.

7. Джастин Хейли (Kaulig Racing / «Шевроле») +0,340.

8. Чейз Эллиотт (Hendrick Motorsports / «Шевроле») +0,395.

9. Райан Прис (Stewart-Haas Racing / «Форд») +0,427.

10. Райли Хербст (Front Row Motorsports / «Форд») +0,441.

Среди участников плей-офф худшим стал Росс Честейн. Перед финишем первой стадии у Рикки Стенхауса-младшего кончилось топливо, в связи с чем он вместе с Кайлом Бушем потерял темп. Честейн попытался объехать соперников, но ударился об автомобиль Буша, после чего врезался в стену и сломал переднюю правую подвеску. На этом гонка для Честейна была окончена — он классифицирован на 38-й позиции.

Права на видео принадлежат NASCAR. Посмотреть видео полностью можно на официальном YouTube-канале NASCAR.

Кроме того, не смог добраться до финиша Брэд Кезеловски, который за 26 кругов до финиша спровоцировал завал с участием Карсона Хосевара, Остина Диллона и Тая Гиббса. Кезеловски в итоговых протоколах занял 33-е место.

Права на видео принадлежат NASCAR. Посмотреть видео полностью можно на официальном YouTube-канале NASCAR.

Кезеловски, несмотря на сход, удержался в топ-8 общего зачёта плей-офф, в то время как Честейн откатился в зону вылета. Вместе с ним в нижней части таблицы остаются Тайлер Реддик, Бубба Уоллас и Кайл Буш.

Положение в плей-офф:

1. Уильям Байрон (Hendrick Motorsports / «Шевроле») — прошёл в полуфинал.

2. Райан Блейни (Team Penske / «Форд») — прошёл в полуфинал.

3. Денни Хэмлин (Joe Gibbs Racing / «Тойота») — 3107 очков.

4. Кристофер Белл (Joe Gibbs Racing / «Тойота») — 3079.

5. Крис Бушер (RFK Racing / «Форд») — 3076.

6. Мартин Труэкс-мл. (Joe Gibbs Racing / «Тойота») — 3074.

7. Кайл Ларсон (Hendrick Motorsports / «Шевроле») — 3072.

8. Брэд Кезеловски (RFK Racing / «Форд») — 3059.

9. Тайлер Реддик (23XI Racing / «Тойота») — 3057.

10. Росс Честейн (Trackhouse Racing Team / «Шевроле») — 3050.

11. Бубба Уоллас (23XI Racing / «Тойота») — 3050.

12. Кайл Буш (Richard Childress Racing / «Шевроле») — 3033.

Следующий этап — гонка Bank of America Roval 400 — пройдёт на «ровале» в Шарлотте 8 октября и станет финальным этапом второго раунда плей-офф. По итогам заезда определятся восемь полуфиналистов сезона-2023, которые продолжат борьбу за чемпионский титул.