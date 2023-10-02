Хорнер — о Вольфе: уверен, у него есть что-то, над чем «Мерседес» работает

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер поделился мнением о команде-сопернице «Мерседесе», высказав уверенность, что она всегда будет стремиться навязать борьбу его гоночному коллективу.

«Я уверен, что у него (Тото Вольфа) есть что-то, над чем они работают. Они отличная команда. Большая команда с отличными гонщиками. Они будут стремиться дать нам отпор.

Был долгий период, шесть-семь сезонов, когда мы были подружками невесты. Но мы никогда не забывали, где хотим быть. Мы были командой, которая сломала это доминирование. Всё идёт циклично», — приводит слова Хорнера Sky Sports.

Напомним, «Ред Булл» досрочно завоевал Кубок конструкторов по итогам нынешнего сезона Формулы-1. Это случилось после Гран-при Японии, победу на котором одержал пилот команды Макс Ферстаппен.

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