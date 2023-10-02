Перес — о Ферстаппене: немногие могут выдержать такое давление, самая сложная работа в Ф-1

Мексиканский пилот «Ред Булл» Серхио Перес поделился мнением о взаимоотношениях в команде с Максом Ферстаппеном.

«Если что-то идёт не так, Макс сразу понимает причину. Нужно время, чтобы к этому привыкнуть, и прошлое доказало, что быть товарищем Макса Ферстаппена по команде – непростая задача. Лишь немногие пилоты могут выдержать такое давление. Иногда я называю это самой сложной работой в Формуле-1», — приводит слова Переса GrandPX.news со ссылкой на De Limburger.

В настоящий момент Ферстаппен уверенно лидирует в общем зачёте пилотов, имея в активе 400 очков. На втором месте Перес, на счету которого 223 балла. Топ-3 замыкает Хэмилтон (190 очков).

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