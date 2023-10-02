Хэмилтон: мне никогда не хотелось перебраться в «Феррари»

Британский пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон рассказал о том, что он никогда не хотел перейти в «Феррари».

Напомним, ранее неоднократно появлялась информация о том, что в «Феррари» заинтересованы в сотрудничестве с Хэмилтоном.

«Скажем так, у нас было несколько бесед с «Феррари», но они ничего не значили. Знаю многих людей в этой команде, но перебраться в Италию мне никогда не хотелось», — приводит слова Хэмилтона Blick.

Напомним, по итогам минувшего Гран-при Японии британец показал пятый результат. Его напарник по гоночному коллективу Джордж Расселл был седьмым. Победу добыл Макс Ферстаппен из «Ред Булл».

Следующий этап Формулы-1, Гран-при Катара, пройдёт с 6 по 8 октября.

Льюис Хэмилтон показал, как занимается сёрфингом: