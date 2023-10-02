Хэмилтон: Ферстаппен справляется со своими задачами исключительно успешно

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон дал комментарий по поводу лидера чемпионата Макса Ферстаппена.

«Я могу только посоветовать Максу продолжать делать то, что он делает. За рулём машины «Ред Булл» он справляется со своими задачами исключительно успешно», — приводит слова Хэмилтона Blick.

В сезоне-2023 «Ред Булл» одержал досрочную победу в Кубке конструкторов на Гран-при Японии. Макс Ферстаппен может стать чемпионом мира в третий раз на ближайшем Гран-при Катара.

По итогам минувшего Гран-при Японии Хэмилтон показал пятый результат. Его напарник по гоночному коллективу Джордж Расселл был седьмым. Победу добыл Макс Ферстаппен из «Ред Булл».

Льюис Хэмилтон гоняет по улицам японского города: