Стало известно, какие технические изменения могут произойти в болидах Ф-1 в 2026 году

Международная автомобильная федерация (ФИА) и Формула-1 продолжают работы над болидами 2026 года. Как информирует издание Auto Motor und Sport, минимальная масса ДВС составит 130 кг, турбины – 12, модуля MGU-K – не менее 16, а батареи – 35. В результате общая масса мотора станет больше на 23 процента в сравнении с нынешней и будет равняться 193 кг.

Помимо использования 100-процентного экологически чистого топлива, доля электроэнергии будет почти утроена (350 вместо 120 киловатт). При этом будет доступен только MGU-К (от MGU-H было решено отказаться).

Что касается массы автомобилей, то ожидается, что она может уменьшиться на 20 килограммов с сегодняшних 798. Ранее ФИА сообщала о намерении снизить её на 50 кг, но это видится малореалистичным. Сообщается также, что Формула-1 может полностью отказаться от минимальной массы. Те, кто поддерживают такой шаг, по сведениям издания, есть как в ФИА, так и в руководстве чемпионата.

Также должны снизиться размеры болидов. Ширина должна сократиться с 200 до 190 сантиметров, колёсная база — с нынешних 360 до 340 сантиметров (отмечается, что сокращение может произойти и до 330 сантиметров, но некоторые команды выступают против).

Эксперты подсчитали, что прижимная сила снизится на 40 процентов. Лобовое сопротивление на прямых можно будет уменьшить за счёт активной аэродинамики. В то же время обгонять будет проще без «искусственных помощников». Инженеры планируют внести небольшие изменения в концепцию, которые уже обсуждались для автомобилей 2022 года, но так и не были задействованы. О чём идёт речь, пока не раскрывается. Отмечается, что преследовать соперников станет проще.

Сколько стоит каждая из команд Формулы-1?