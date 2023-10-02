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«Теперь их более 200». Хэмилтон признался, что изучает каждую страницу контракта

«Теперь их более 200». Хэмилтон признался, что изучает каждую страницу контракта
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Семикратный чемпион Формулы-1, звёздный пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон высказался о недавнем подписании нового контракта с немецкой командой.

«Длительные переговоры с Вольфом о новом контракте? В контракте так много подробностей о моей рекламной деятельности. Мне нравится работать с Тото. Его все уважают и восхищаются им. С ним легко договориться. И это делает его великим лидером», — приводит слова Хэмилтона Blick.

Хэмилтон также добавил, что, как и раньше, продолжает внимательно изучать детали контракта. Раньше соглашения состояли из 80 страниц. Теперь приходится прочитывать более 200:

«Конечно, я хочу точно знать, что там написано. Однако теперь это более 200 страниц –чёртова книга. Чтобы всё это осилить, требуются дни!»

Напомним, о заключении нового контракта Хэмилтона с «Мерседесом» стало известно в конце августа. Он будет действовать до конца 2025 года. Также на два сезона контракт продлил Джордж Расселл.

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