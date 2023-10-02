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Кристиан Хорнер оценил шансы Макса Ферстаппена стать восьмикратным чемпионом мира

Кристиан Хорнер оценил шансы Макса Ферстаппена стать восьмикратным чемпионом мира
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Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер высказался о шансах пилота команды Макса Ферстаппена завоевать восемь чемпионских титулов Формулы-1 и стать рекордсменом по этому показателю.

«Путь до восьми титулов очень долгий. Есть не так много гонщиков, у которых больше трёх титулов. Себастьян Феттель, Ален Прост, Хуан Мануэль Фанхио, Михаэль Шумахер, Льюис Хэмилтон. Макс войдёт в этот клуб избранных, когда выиграет свой третий титул. А в целом он просто заядлый гонщик», — приводит слова Хорнера Sky Sports.

Ферстаппен является двукратным чемпионом мира и лидером общего зачёта пилотов в текущем сезоне. «Ред Булл» досрочно завоевал Кубок конструкторов по итогам нынешнего сезона Формулы-1. Это случилось после Гран-при Японии, победу на котором одержал Ферстаппен. В настоящий момент в активе Макса 400 очков в общем зачёте пилотов.

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