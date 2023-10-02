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ФИА одобрила заявку на включение новой команды в Формулу-1

ФИА одобрила заявку на включение новой команды в Формулу-1
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Международная автомобильная федерация (ФИА) одобрила присоединение новой команды к Формуле-1, сообщает Racingnews365.

По информации источника, после нескольких месяцев обсуждений заявка «Андретти» была одобрена после комплексного рассмотрения. Ранее в этом году ФИА начала официальный процесс приёма заявок на присоединение новых команд к стартовой решётке уже в 2025 году, за год до вступления в силу новых технических правил. Cообщается, что только заявка «Андретти» полностью соответствует всем необходимым критериям.

После одобрения ФИА окончательное решение теперь должна принять сама Формула-1.

Напомним, с 2017 года в Формуле-1 выступает десять команд. «Хаас» стал последней командой, присоединившейся к чемпионату.

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