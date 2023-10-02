Хэмилтон: никогда не говорил, что восьмой титул станет остановкой

Семикратный чемпион мира и пилот «Мерседеса» звёздный британец Льюис Хэмилтон не исключил, что продолжит карьеру после возможного завоевания восьмого титула.

«Я никогда не говорил, что восьмой титул станет для меня остановкой. Однако я не узнаю, пока не сделаю это. Зависит ли всё от болида? Так говорят. Без отличной машины вряд ли возможно достичь больших целей в Формуле-1», — приводит слова Хэмилтона издание Blick.

Впервые Хэмилтон стал чемпионом мира в 2008 году, в возрасте 23 лет. Примечательно, что для британца это был всего второй сезон в «королевских гонках».

В 2014 году Хэмилтон во второй раз выиграл чемпионат, после чего, вплоть до 2021 года, не выпадал из топ-2, в общей сложности добавив в свою коллекцию ещё шесть титулов, все – в составе «Мерседеса».