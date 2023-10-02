Даниэль Риккардо: благодарен «Макларену» за увольнение, это стало моим благословением

Австралийский пилот «Альфа Таури» Даниэль Риккардо рассказал об увольнении из «Макларена» в 2022 году.

«Никогда не хочется, чтобы история заканчивалась таким образом. Очевидно, что результатов не было. Я спокойный парень и хорошо ладил с командой, ни с кем не ссорился, но всё основано на результатах, а не на деловых отношениях.

В то время увольнение стало суровой реальностью, но к концу сезона, когда я вернулся домой на Рождество, я просто подумал: «Ладно, это не улучшит мою репутацию». В тот момент меня это уже не волновало. Это стало скрытым благословением.

Мне нужно было ненадолго отойти от дел, чтобы снова найти себя и обрести любовь к этому спорту. Если бы это можно было сделать иначе, было бы хорошо, но я не думаю, что завершение контракта в этом году пошло бы мне на пользу. Думаю, в каком-то смысле я благодарен им за это решение, потому что мы оказались в яме, и я не уверен, что смогли бы из неё выбраться», — приводит слова Риккардо goodwood.