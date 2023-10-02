Никита Мазепин рассказал, что его по-прежнему не пускают в Европу

Бывший пилот Формулы-1 россиянин Никита Мазепин высказался о желании продолжить спортивную карьеру, несмотря на международные санкции.

«Прошло почти 600 дней с моей последней поездки в Европу на тесты Ф-1 в Барселону. Европа всё равно пока остаётся для меня закрытой, в Италию пустили только по национальной визе.

Кажется, что в современном мире этот путь должен был занять гораздо меньше времени, но как есть. Можно сказать, шёл пешком.

Понятно, что это не способствует развитию спортивной карьеры, когда ты не можешь свободно передвигаться и участвовать в переговорах. Но тренировки и подготовку к соревнованиям никто не отменял, так что активно занимаюсь своим здоровьем и стараюсь сохранять форму.

Не останавливаюсь, продолжаю борьбу за всех отстранённых спортсменов и за себя в том числе», — написал Мазепин в социальных сетях.

Фото: из личного архива Никиты Мазепина

Фото: из личного архива Никиты Мазепина

Фото: из личного архива Никиты Мазепина

Фото: из личного архива Никиты Мазепина