Глава «Макларена» — о командной тактике: из-за этого мы создали напряжение между пилотами

Глава «Макларена» Андреа Стелла высказался о влиянии командной тактики, к которой британский коллектив прибегал на последних Гран-при, на взаимоотношения между пилотами Ландо Норрисом и Оскаром Пиастри.

«В каком-то смысле применение командной тактики [в Японии] было намного проще, чем в предыдущих двух случаях, получившихся напряжёнными, и особенно это касается Монцы.

И когда я говорю «напряжённые», то имею в виду напряжение, которое мы создали между пилотами, чего в действительности можно избегать. Вот то, на чем мы задумались. Подобное может повториться, но если этого можно будет избежать, мы так и поступим», — приводит слова Стеллы издание Autosport.

Ранее в «Макларене» подтвердили переговоры о новом контракте с Норрисом.