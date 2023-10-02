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Леклер – о погоне за «Ред Булл»: нужно терпение, ограничение бюджета касается всех

Леклер – о погоне за «Ред Булл»: нужно терпение, ограничение бюджета касается всех
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Пилот «Феррари» Шарль Леклер считает, что его команда не сможет в короткий срок сократить отставание от лидера чемпионата «Ред Булл» и причина кроется в финансовом регламенте.

«После Монцы мы поняли кое-что, что положительно скажется на этом сезоне. И, несмотря на то, что это будет небольшой шаг в правильном направлении, это хорошо для разработки следующей машины.

Важно быть терпеливыми. Хотя, думаю, это [ограничение бюджета] касается всех. У нас по-прежнему есть симулятор для тестов, поэтому я с нетерпением ожидаю следующего года. Сейчас я должен как можно лучше выполнять свою работу и делать это с тем, что у нас есть прямо сейчас» — приводит слова Леклера издание RaceFans.

Ранее Леклер рассказал о задачах «Феррари» на оставшуюся часть сезона.

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