Президент ФИА прокомментировал одобрение заявки «Андретти» на вступление в Формулу-1

Президент Международной автомобильной федерации (ФИА) Мохаммед бен Сулайем высказался после одобрения заявки команды «Андретти» на вступление в Формулу-1.

«ФИА очень четко установила строгие критерии для участия с самого начала процедуры подачи заявок. Нашей целью было одобрение только тех потенциальных заявок, которые удовлетворяли установленным критериям и демонстрировали, что они повысят ценность автоспорта.

ФИА обязана одобрить заявки, соответствующие требованиям, и мы придерживались этой процедуры, приняв решение о том, что заявка «Андретти» перейдёт на следующий этап процесса отбора.

«Андретти» была единственной организацией, чья заявка соответствовала установленным критериям отбора во всех ключевых вопросах. Я поздравляю Майкла Андретти и его команду с таким тщательным подходом к подаче заявки. Я также хочу поблагодарить все потенциальные команды за проявленный интерес и участие.

Я хотел бы поблагодарить всех членов комиссии ФИА, участвовавших в процессе обработки заявок, за их неустанные усилия по обеспечению тщательной оценки всех претендентов», — сообщается на сайте ФИА.