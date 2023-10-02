Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Президент ФИА прокомментировал одобрение заявки «Андретти» на вступление в Формулу-1

Президент ФИА прокомментировал одобрение заявки «Андретти» на вступление в Формулу-1
Аудио-версия:
Комментарии

Президент Международной автомобильной федерации (ФИА) Мохаммед бен Сулайем высказался после одобрения заявки команды «Андретти» на вступление в Формулу-1.

«ФИА очень четко установила строгие критерии для участия с самого начала процедуры подачи заявок. Нашей целью было одобрение только тех потенциальных заявок, которые удовлетворяли установленным критериям и демонстрировали, что они повысят ценность автоспорта.

ФИА обязана одобрить заявки, соответствующие требованиям, и мы придерживались этой процедуры, приняв решение о том, что заявка «Андретти» перейдёт на следующий этап процесса отбора.

«Андретти» была единственной организацией, чья заявка соответствовала установленным критериям отбора во всех ключевых вопросах. Я поздравляю Майкла Андретти и его команду с таким тщательным подходом к подаче заявки. Я также хочу поблагодарить все потенциальные команды за проявленный интерес и участие.

Я хотел бы поблагодарить всех членов комиссии ФИА, участвовавших в процессе обработки заявок, за их неустанные усилия по обеспечению тщательной оценки всех претендентов», — сообщается на сайте ФИА.

Материалы по теме
ФИА одобрила заявку на включение новой команды в Формулу-1
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android