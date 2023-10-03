Макс Ферстаппен высказался о выводах после неудачи на Гран-при Сингапура

Лидер общего зачёта голландский пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен вспомнил о Гран-при Сингапура, на котором прервалась победная серия австрийской команды. Также оборвалась серия самого Макса, который выиграл до этого десять Гран-при подряд. В Сингапуре Ферстаппен показал пятый результат. Победу добыл гонщик «Феррари» Карлос Сайнс.

«У нас есть много идей, но мы не сможем реализовать их до следующего года. Это несколько раздражает, но, с другой стороны, даёт нам немного времени, чтобы полностью разобраться во всём, а также поработать над улучшением машины для таких трасс», — приводит слова Ферстаппена Racingnews365.

Ферстаппен в компании Норриса получил кубок Гран-при Венгрии:

Ранее руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер высказался о шансах Ферстаппена завоевать восемь чемпионских титулов Формулы-1.