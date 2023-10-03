Хэмилтон объяснил, почему нарушил своё слово не выступать в Ф-1 после 40 лет

Семикратный чемпион Формулы-1 звёздный пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон ответил на вопрос по поводу своего обещания. Ранее Хэмилтон говорил, что в возрасте 40 лет за рулём болида Формулы-1 его не увидят. Недавно он подписал контракт с немецкой командой сроком на два года. Сейчас Льюису 38 лет.

«Должен признать, что я недооценил свою любовь к этому виду спорта. Это превратилось в историю любви и ненависти. Бывают дни, когда я бы предпочёл не садиться в кокпит. И теперь желание снова берёт верх? Да. Сражения с моим товарищем по команде Джорджем также дают мне мотивацию. Всегда нужно оставаться начеку», — приводит слова британского пилота издание Blick.

Льюис Хэмилтон показал, как занимается сёрфингом: