Сайнс: я в лучшей позиции, чтобы попытаться навязать борьбу «Ред Булл»

Испанский гонщик «Феррари» Карлос Сайнс высказался по поводу борьбы с «Ред Булл».

«В прошлом году я был настроен оптимистично, и мы споткнулись. Однако в последние годы единственной командой, которая способна противостоять «Ред Булл», была «Феррари» с подиумами и победами. Если кто-то и может навязать борьбу «Ред Булл», то это мы. Я в лучшей позиции, чтобы попытаться», — приводит слова Сайнса Marca.

В настоящий момент Сайнс занимает пятое место в общем зачёте пилотов, имея в активе 150 очков. У его товарища по команде Шарля Леклера 135 баллов – он на шестой позиции. Уверенно лидирует гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен, на счету которого 400 очков.