Стало известно, какую прибыль получила «Альпин» в 2022 году

Команда Формулы-1 «Альпин» в 2022 году получила прибыль в размере более £ 26,2 млн (около € 30 млн). Об этом информирует Motorsport. Отмечается, что команда увеличила доход по сравнению с 2021 годом на 23,6% — с £ 201,485 млн (около € 232 млн) до £ 249,038 млн ( € 286 млн).

Численность персонала гоночного коллектива увеличилась с 820 человек в 2021 году до 871 в 2022 году. При этом отмечается, что рост был в основном в административной сфере и только 14 человек пополнили другие отделы. Примечательно, что у ближайшего конкурента «Альпин», команды «Астон Мартин», в 2022 году официально работало 504 сотрудника.

Напомним, летом 2023 года «Альпин» заключила сделку с Otro Capital, RedBird Capital Partners и Maximum Effort Investments (во главе с актёром Райаном Рейнольдсом). Все эти компании выступили в качестве инвестора команды, выкупив 24% её акций на сумму € 200 млн. Отмечалось, что стоимость «Альпин» после этих инвестиций составит около $ 900 млн. В качестве инвестора выступил также актёр Роб Макэлхенни.

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