Хэмилтон — о молодых пилотах: вижу много параллелей с молодым Льюисом

Семикратный чемпион Формулы-1 звёздный гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон поделился мыслями о молодых пилотах.

«Я, Ферстаппен и Алонсо находимся на другом уровне? Я бы никогда так не сказал. Все пилоты, которые здесь выступают, проделывают хорошую работу. Но у каждого свои надежды и свои вызовы. Я вижу много параллелей между молодыми пилотами и молодым Льюисом. Это просто великолепно. Фернандо, Макс и я в большинстве случаев конкурентоспособны и делаем всё возможное для достижения наших целей. Я ничего не могу сказать об их личностях, ведь я никогда не сидел в их гостиных», — приводит слова британского пилота Blick.

В настоящий момент Хэмилтон замыкает топ-3 в общем зачёте пилотов (190 очков). Уверенно лидирует гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен, в чьём активе 400 очков. На втором месте товарищ Макса по команде Серхио Перес, на счету которого 223 балла.

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