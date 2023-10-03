Хэмилтон рассказал, что станет «самым большим триумфом в его карьере»

Семикратный чемпион мира пилот «Мерседеса» звёздный британец Льюис Хэмилтон рассказал о своих ближайших целях.

«Мы вернёмся на былые позиции. Мы можем это сделать. Следующий шаг к первому месту будет сделан. И это, наверное, будет мой самый большой триумф в карьере.

Я стараюсь доводить себя до предела в каждой гонке и верю в свою команду. Я надеюсь, что тот объём данных, который мы собрали в этом году, окажет влияние на новую машину», — приводит слова Хэмилтона Blick.

В настоящий момент Хэмилтон замыкает топ-3 в общем зачёте пилотов (190 очков). Уверенно лидирует гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен, в чьём активе 400 очков. На втором месте товарищ Макса по команде Серхио Перес, на счету которого 223 балла.