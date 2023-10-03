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Штайнер ответил на вопрос, идёт ли подготовка глобального обновления «Хааса» по плану

Штайнер ответил на вопрос, идёт ли подготовка глобального обновления «Хааса» по плану
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Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер рассказал о том, что команда сейчас занята разработкой пакета модернизации VF-23, который будет представлен на Гран-при США в конце этого месяца.

«Программа идёт по плану, так что всё должно быть сделано. Все в команде проделали хорошую работу — отдел закупок работал день и ночь, чтобы успеть заказать всё необходимое, конструкторское бюро работало и передавало чертежи в отдел закупок — компания работала так, как должна. Мы не знаем, насколько хороша будет модернизация, мы ожидаем от неё чего-то хорошего, но самое лучшее — это то, что мы движемся в том направлении, в котором хотим двигаться в следующем году, и мы многому научимся в этом году для следующего сезона», — приводит слова Штайнера пресс-служба команды.

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