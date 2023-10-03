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Хэмилтон категорично высказался о будущем, а после добавил «никогда не говори никогда»

Хэмилтон категорично высказался о будущем, а после добавил «никогда не говори никогда»
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38-летний британский пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон ответил на вопрос по поводу возможного возвращения в Формулу-1 после завершения карьеры.

«Со мной такого не произойдёт. Когда эта глава закончился, это будет навсегда. Я не могу себе представить, что стою в паддоке или гараже и не сажусь в машину. Но, как я уже говорил: никогда не говори никогда», — приводит слова Хэмилтона Blick.

Льюис присоединился к «Мерседесу» перед сезоном-2013. Вместе с командой он шесть раз становился чемпионом мира и поспособствовал победе в восьми розыгрышах Кубка конструкторов.

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон гоняет по улицам японского города:

Также Хэмилтон рассказал, что станет «самым большим триумфом в его карьере».

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