Хэмилтон категорично высказался о будущем, а после добавил «никогда не говори никогда»

38-летний британский пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон ответил на вопрос по поводу возможного возвращения в Формулу-1 после завершения карьеры.

«Со мной такого не произойдёт. Когда эта глава закончился, это будет навсегда. Я не могу себе представить, что стою в паддоке или гараже и не сажусь в машину. Но, как я уже говорил: никогда не говори никогда», — приводит слова Хэмилтона Blick.

Льюис присоединился к «Мерседесу» перед сезоном-2013. Вместе с командой он шесть раз становился чемпионом мира и поспособствовал победе в восьми розыгрышах Кубка конструкторов.

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон гоняет по улицам японского города:

Также Хэмилтон рассказал, что станет «самым большим триумфом в его карьере».