Карлос Сайнс заверил, что «Феррари» сможет бороться с «Маклареном» на скоростных трассах

Пилот «Феррари» Карлос Сайнс поделился мнением о борьбе с «Маклареном» и ответил, сможет ли его команда соперничать с Ландо Норрисом и Оскаром Пиастри в чистом темпе.

«На высокоскоростных трассах? Да. Когда мы поедем в такие места, как Мексика, даже в Остин, где более низкая скорость, мы будем очень близки к ним и будем бороться с „Маклареном“.

Думаю, что в «Сузуке», в особенности Ландо, был в несколько раз быстрее на круге. Когда я был в чистом воздухе, у меня были достаточно сильные круги, сравнимые с Пиастри. Я просто предпочёл бы, чтобы воздух был чище», — приводит слова Сайнса Racingnews365.

В последних трёх гонках сезона-2023 Ландо Норрису удалось дважды подняться на подиум. Оскар Пиастри впервые в карьере финишировал на подиумной позиции в Формуле-1 на Гран-при Японии.