Леклер: покину «Феррари», только когда потеряю веру проект

Пилот «Феррари» Шарль Леклер заявил о приверженности к команде и рассказал, в каком случае он покинул бы стан «красных».

«Для меня всегда основным была красная машина. С тех пор, когда я был молодым. Это не единственная причина, по которой я привязан к «Феррари». Я также очень благодарен за всё, что они для меня сделали. Знаю, как Николас Тодт помогал мне с 2011 года, но без «Феррари» я бы не добрался до Формулы-1. Они поддерживали меня всегда, когда это было нужно.

Я смотрю на наше сотрудничество таким образом, что когда я перестану верить в проект, вероятно, наступит момент, когда мне придётся уйти. Когда ты не извлекаешь максимум из своих возможностей, ты не помогаешь команде настолько, насколько ей нужно. Сейчас это определённо не так. Я верю в проект так же сильно, как никогда раньше. Тем более, что присоединился Фредерик [Вассёр]. Так что сейчас всё ясно. Так же ясно, что я хочу побеждать. Я верю в этот проект и уверен. что мы работаем в правильном направлении», — сказал Леклер The Race.

Шарль Леклер выступает в Формуле-1 с 2018 года, к «Феррари» он присоединился перед началом сезона-2019. На его счету 5 побед в «королевских автогонках».