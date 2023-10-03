Джонни Херберт осудил выбор пары пилотов «Альфа Таури» на сезон-2024

Экс-пилот Формулы-1, британец Джонни Херберт поделился мнением о выборе Даниэля Риккардо и Юки Цуноды в качестве основных пилотов в «Альфа Таури», заявив, что предпочёл бы увидеть в составе команды юниора Лиама Лоусона.

«Юки Цунода проделал хорошую работу, но я чувствую, что Лиаму Лоусону удалось контролировать болид «Альфа Таури». На мой взгляд, он заслужил место на 2024 год. Я не согласен с решением «Альфа Таури» вернуть Даниэля Риккардо на следующий сезон. За ним будущее? Нет, Лиам — это будущее.

Понимаю, что Даниэль не успел поработать как следует, прежде чем сломал руку в Зандворте, но за время, которое у него было по возвращении, не было никакого «вау-эффекта». Я бы сказал, что такое было у Лиама. Есть в нём что-то особенное. Считаю, что состав «Альфа Таури» на следующий год доджен был состоять из Лоусона и Цуноды. В конце концов, это юношеская команда, которая существует, чтобы воспитывать молодых талантов», — написал Херберт в своей колонке для Motor Sport Magazine.

Даниэлю Риккардо не удалось набрать очков за две проведённые гонки в сезоне-2023. Лучшим финишем Лоусона является девятое место на Гран-при Сингапура.