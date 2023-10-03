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«Макларен» заключил стратегический альянс с «Хункос» в IndyCar

«Макларен» заключил стратегический альянс с «Хункос» в IndyCar
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Подразделение команды «Макларен», выступающей в IndyCar под брендом Arrow McLaren объявил о заключении контракта о сотрудничестве с командой «Хункос». Их стратегический альянс направлен на помощь в развитии коммерческой деятельности. Помимо этого, команды будут рассматривать этот альянс, как возможность развития инженеров, механиков и пилотов.

«Мы постоянно работаем над усилением всех направлений нашей команды и стратегический альянс с «Хункос» поможет нам по-новому использовать коммерческую и маркетинговую мощь бренда McLaren Racing», — заявил руководитель команды Arrow McLaren Гэвин Уорд на официальном сайте «Макларена».

Согласно заявлением должностных лиц обеих команд, сотрудничество начнётся с сезона-2024.

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