«Макларен» заключил стратегический альянс с «Хункос» в IndyCar

Подразделение команды «Макларен», выступающей в IndyCar под брендом Arrow McLaren объявил о заключении контракта о сотрудничестве с командой «Хункос». Их стратегический альянс направлен на помощь в развитии коммерческой деятельности. Помимо этого, команды будут рассматривать этот альянс, как возможность развития инженеров, механиков и пилотов.

«Мы постоянно работаем над усилением всех направлений нашей команды и стратегический альянс с «Хункос» поможет нам по-новому использовать коммерческую и маркетинговую мощь бренда McLaren Racing», — заявил руководитель команды Arrow McLaren Гэвин Уорд на официальном сайте «Макларена».

Согласно заявлением должностных лиц обеих команд, сотрудничество начнётся с сезона-2024.