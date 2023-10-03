Босс Rodin Cars заявил о готовности поставить $ 800 млн на одобрение заявки «Андретти»

Руководитель Rodin Card Дэвид Дикер выразил уверенность в том, что заявка «Андретти» на учатие в «королевских гонках» будет одобрена со стороны организации Формулы-1. Австралийский миллонер также заявил о необходимости увеличения команд на стартовой решётке.

«Не думаю, что есть хоть один шанс на миллион, что «Андретти» не попадёт в Формулу-1. Я бы поставил на кон всё, что у меня есть! Если ребята из Формулы-1 им откажут… Просто не могу себе этого представить. Честно говоря, решение должно принимать руководство Формулы-1, и оно не должно иметь какого-либо отношения к командам. Не могу себе представить, что Формула-1 откажет «Андретти» по коммерческим причинам, потому что где здесь негатив? Чем больше команд, тем серия интереснее — это лёгкая задача.

Очень мало людей среди болельщиков думает, что 10 команд достаточно, и что больше команд не должно быть. Но сколько команд так думает? Я буду удивлён, если «Андретти» не присоединится к Формуле-1. Традиционно, всегда было 26 машин, и единственная причина, по которой решётку сократили 10 команд, заключалась в том, что в 2010 году они привлекли четыре новые команды, которые не смогли выжить», — сказал Дикер в интервью Mirror.

Состояние Дэвида Дикера оценивается в $ 800 млн. Он является владельцем комапании Dicker Data, занимающейся разработкой програмного обеспечения.