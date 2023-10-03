Ферстаппен рассказал, в чём, по его мнению, заключается красота спорта и жизни

Голландский пилот «Ред Булл», двухкратный чемпион мира Макс Ферстаппен рассказал, что оставляет его мотивированным к новым успехам.

«Вы должны быть очень стабильными на протяжении всего сезона, и, по сути, у вас не может быть выходных на уикендах. Вы должны быть в деле постоянно. Этого не всегда легко достичь, иногда выходные начинаются для тебя тяжело, но суть в том, как ты попробуешь выбраться из трудной ситуации. Я тот человек, который говорит: «Посмотрим, что произойдёт». Потом, неделю или две, я не слишком беспокоюсь.

Я просто стараюсь наслаждаться моментом и беспокоюсь только когда что-то происходит. Каждый человек работает по-своему и нет такого, чтобы одна вещь работала для меня и кого-то другого. В этом же и заключается красота спорта и жизни в целом, не так ли? Существует так много разных людей, которые работают по-разному, но, в конце концов, они могут добиться очень похожих результатов», — сказал Ферстаппен в подкасте на официальном сайте «Ред Булл».

На Гран-при Катара, за пять этапов до конца сезона-2023, Ферстаппен может обеспечить себе третий титул чемпиона мира.