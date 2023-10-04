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Эдди Джордан заявил, что Лоусон может стать новым Феттелем

Эдди Джордан заявил, что Лоусон может стать новым Феттелем
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Бывший владелец команды Формулы-1 Эдди Джордан оценил возможности юниора Лиама Лоусона, заявив, что он может стать для «Ред Булл» новым Себастьяном Феттелем.

«Лоусон заслуживает шанса в Формуле-1, титул можно выигрывать лишь одним пилотом. Если и менять Серхио [Переса], то на абсолютно нового гонщика, у которого действительно большое будущее.

У Лоусона есть способности. Считаю, что он должен присоединиться к «Ред Булл» в следующем сезоне или через сезон. Посадите Лоусона в машину. Воспользуйте шансом, потому что это возможность создать нового Феттеля.

Действительно тяжело смотреть на то, что Даниэль Риккардо займёт это место, но не теряйте Лоусона. Я думаю, он действительно хорош», — сказал Джордан в подкасте Formula For Success.

Так же как и Даниэль Риккардо, Лиам Лоусон является кандидатом на место в «Ред Булл». Контракт действующего пилота Серхио Переса действует до конца 2024 года.

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