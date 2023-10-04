Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Макс Ферстаппен рассказал, как неоднократно спорил с отцом из-за своих убеждений

Макс Ферстаппен рассказал, как неоднократно спорил с отцом из-за своих убеждений
Аудио-версия:
Комментарии

Голландский пилот «Ред Булл», двукратный чемпион мира Макс Ферстаппен рассказал о своём спокойном подходе к выступлению в Формуле-1 и недопонимании с отцом, которое ранее случалось из-за этого.

«Формула-1, конечно, большая часть моей жизни, но ещё не всё. Чтобы выступать, мне не нужно постоянно думать о ней. Я знаю, когда нужно снова включиться, а когда выключиться. Мне просто нравится то, что я делаю. Я занимаюсь этим уже несколько лет. Я просто плыву по течению. Это действительно работает в моём случае.

В своё время у меня было немало споров с отцом по этому поводу. Он считал, что я слишком спокойно отношусь ко всему. Он хотел, чтобы я был полностью включён в процесс. Я многому научился из бесед с ним, но в целом я всё такой же. Мне кажется, отец более взволнован [перед гонкой], чем я», — сказал Ферстаппен в подкасте на официальном сайте «Ред Булл».

Ферстаппен в компании Норриса получил кубок Гран-при Венгрии:

Материалы по теме
Ферстаппен рассказал, в чём, по его мнению, заключается красота спорта и жизни
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android