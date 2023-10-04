Макс Ферстаппен рассказал, как неоднократно спорил с отцом из-за своих убеждений

Голландский пилот «Ред Булл», двукратный чемпион мира Макс Ферстаппен рассказал о своём спокойном подходе к выступлению в Формуле-1 и недопонимании с отцом, которое ранее случалось из-за этого.

«Формула-1, конечно, большая часть моей жизни, но ещё не всё. Чтобы выступать, мне не нужно постоянно думать о ней. Я знаю, когда нужно снова включиться, а когда выключиться. Мне просто нравится то, что я делаю. Я занимаюсь этим уже несколько лет. Я просто плыву по течению. Это действительно работает в моём случае.

В своё время у меня было немало споров с отцом по этому поводу. Он считал, что я слишком спокойно отношусь ко всему. Он хотел, чтобы я был полностью включён в процесс. Я многому научился из бесед с ним, но в целом я всё такой же. Мне кажется, отец более взволнован [перед гонкой], чем я», — сказал Ферстаппен в подкасте на официальном сайте «Ред Булл».

Ферстаппен в компании Норриса получил кубок Гран-при Венгрии: