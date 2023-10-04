Вольф: мы наслаждаемся борьбой и сделаем всё возможное, чтобы остаться впереди «Феррари»

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф дал комментарий по поводу предстоящего Гран-при Катара.

«Мы знали, что наш темп в Японии не будет соответствовать тому, что мы смогли показать в Сингапуре. Это очень разные трассы, и характеристики Сузуки подчеркнули слабые стороны W14. Важно было ограничить ущерб. Но впереди шесть гонок,, мы наслаждаемся борьбой и будем делать всё возможное, чтобы остаться впереди «Феррари».

Мы возвращаемся в Катар впервые с 2021 года. Первый Гран-при там прошёл для нас успешно, поэтому мы с нетерпением ждём возвращения. Это сложная трасса с крутыми поворотами, которая нравится гонщикам. Со времени нашего последнего визита здесь произошли изменения как на трассе, так и за её пределами. Во время тренировки важно понять эффект от этих перемен.

Поскольку это спринтерский уикенд, у нас будет ограниченное время, чтобы разобраться с этим и найти надёжные настройки на оставшуюся часть соревнований. Это будет интересная задача, которую мы с нетерпением ждём», — приводит слова Вольфа пресс-служба команды.