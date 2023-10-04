Ральф Шумахер объяснил, в чём Сайнс превосходит Леклера

Бывший пилот Формулы-1 Ральф Шумахер поделился мнением о гонщиках «Феррари» Шарле Леклере и Карлосе Сайнсе.

«Леклер сейчас на перепутье. Он должен посмотреть на себя со стороны, потому что нет смысла быть вечным талантом, который очень быстр, но не всегда справляется с задачей. Он хочет взять лом и сражаться. Шарль изо всех сил хочет изменить ситуацию к лучшему, но совершает ошибки. Сайнс более уравновешен. Сайнс не так одарён, как Леклер. Я почти уверен в этом. Но он более универсален, потому что чувствует себя комфортно», — сказал Шумахер на канале Formel1.de в YouTube.

В настоящий момент Сайнс занимает пятое место в общем зачёте пилотов, имея в активе 150 очков. Леклер занимает шестую позицию (135 баллов).

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