Расселл назвал два этапа, на которые «Мерседес» сделает ставку в оставшейся части сезона

Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл рассказал, на какие этапы немецкая команда делает ставку в оставшейся части сезона.

«Мексика и Бразилия — фантастические гонки, и мы надеемся на сильные выступления в них. Однако впереди всего шесть гонок, и мы хотим добиться максимального результата в каждой из них. Мы собираемся использовать все возможности по максимуму.

Мы многому научились на ошибках, которые совершили за последние 18 месяцев. Речь идет о совершенствовании наших стратегий, улучшении процесса принятия решений и развитии команды. Лично я чувствую, что всегда извлекаю наибольшую пользу из таких ситуаций. Это делает меня лучшим гонщиком и человеком. Нельзя бояться потерпеть неудачу», — приводит слова Расселла пресс-служба команды.

Напомним, на Гран-при Японии Расселл показал седьмой результат. Льюис Хэмилтон был пятым. Победителем стал Макс Ферстаппен из команды «Ред Булл». Благодаря победе Ферстаппена в Японии австрийский гоночный коллектив досрочно завоевал Кубок конструкторов нынешнего сезона Формулы-1.