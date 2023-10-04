Макс Ферстаппен: не боюсь проигрывать, но ненавижу это

Голландский пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен признался, что не боится проигрывать, хоть очень этого и не любит.

«Я не боюсь проигрывать. Ненавижу проигрывать, но это часть игры. Я много проигрывал до победы в Формуле-1. Я прошёл через стадию, когда не мог победить, и теперь, когда мы побеждаем, остаётся только наслаждаться моментом, пока он продолжается», — приводит слова Ферстаппена GPFans.

Напомним, Ферстаппен в минувшем сезоне Формулы-1 досрочно завоевал чемпионский титул. Его он добыл по итогам Гран-при Японии, на котором одержал победу. Для Макса этот титул стал вторым подряд. На предстоящем Гран-при Катара голландец может досрочно выиграть третий титул в карьере.

Макс Ферстаппен нарушил правила, разогнавшись до 124 км/ч: