Лидер общего зачёта голландский пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен высказался о своих сильных качествах, позволяющих ему хорошо выступать в Формуле-1.

«В течение сезона очень важна стабильность. У вас просто не может быть выходных. Всё время необходимо сохранять концентрацию. Этого не всегда легко достичь, иногда уикенды начинаются тяжело, но именно в таких ситуациях приходится прилагать усилия, чтобы всё перевернуть», —приводит слова Ферстаппена GPFans.

В настоящий момент Ферстаппен уверенно лидирует в общем зачёте пилотов, имея в активе 400 очков. На втором месте его товарищ по команде Серхио Перес, на счету которого 223 балла. Топ-3 замыкает Льюис Хэмилтон (190 очков). На предстоящем Гран-при Катара голландец может досрочно выиграть третий титул в карьере.

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