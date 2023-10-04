«Макларен» требует взыскать с Палоу более $ 23 млн

Команда Формулы-1 «Макларен» подала иск против чемпиона IndyCar Алекса Палоу на сумму не менее $ 23 млн с целью возмещения затрат, которые она понесла из-за отказа гонщика от контракта, подписанного им при переходе. Об этом сообщает Daily Mail.

«Макларен» требует возместить ущерб в размере около $ 15,5 млн в виде недополученных доходов по официальным партнёрским соглашениям со спонсорами, которые предполагали, что Палоу будет выступать в качестве гонщика. Команда заявила, что она также потеряла около $ 3,5 млн, ожидаемые от третьих сторон в связи с участием Палоу в тестовых программах.

26-летний испанец гарантировал, что у него нет «никаких невыполненных обязательств по какому-либо контракту или соглашению», которые могли бы помешать ему присоединиться к «Макларену» после окончания сезона IndyCar, говорится в исковом заявлении, поданном 29 сентября в Коммерческий суд Высокого суда по делам бизнеса и собственности Англии и Уэльса.

Ранее стало известно, что Палоу не уйдёт из «Чип Ганасси» в команду «Макларен» в IndyCar в 2024 году, нарушив тем самым контрактные обязательства. Исполнительный директор «Макларена» Зак Браун рассказал, что Палоу получил значительный аванс за сезон 2024 года в дополнение к деньгам, потраченным на его развитие в программе тестов Формулы-1 и на роль резервного пилота с потенциальным переходом в Формулу-1 в будущем.