Попов выступил с предостережением по поводу планов Apple купить права на трансляции Ф-1

Российский комментатор Формулы-1 Алексей Попов дал комментарий по поводу недавних новостей о возможных переговорах между компанией Apple и Формулой-1. Ранее сообщалось, что Apple может стать обладателем эксклюзивных прав на показ «Королевских гонок». Говорилось, что американская компания готовит предложение размером около $ 2 млрд в год. Эта сумма приблизительно в два раза больше, чем та, которую сейчас Формула-1 получает ежегодно от продажи своих глобальных телевизионных прав.

«Слух прошёл, что Apple два миллиарда в год предлагает. Но с условием: «Мы показываем всё!» То есть никакого телевидения больше не будет. Ни в одной стране своих телевещателей не будет. Хотите смотреть Формулу-1? Заходите через Apple TV и смотрите на платной основе.

Не знаю, пойдут ли они на это. У них просто договоры с вещателями, и разорвать их тоже будет не так просто. Но, в общем, пока вот так. Не уверен, что это хорошая новость для болельщиков Формулы-1», — сказал Попов на своём канале в YouTube.

Сколько стоит каждая из команд Формулы-1?