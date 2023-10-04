Сайнс: без «Ред Булл» это был бы один из самых ровных и весёлых годов в Формуле-1

Испанский гонщик «Феррари» Карлос Сайнс поделился мыслями о конкуренции в нынешнем сезоне Формулы-1.

«Без «Ред Булл» мы бы говорили об одном из самых ровных и весёлых годов в Формуле-1, когда «Астон Мартин», «Макларен», «Феррари» и «Мерседес» находились на очень похожем уровне. Нам остаётся продолжать работать», — приводит слова Сайнса GrandPX.news.

Напомним, «Ред Булл» досрочно завоевал Кубок конструкторов по итогам нынешнего сезона Формулы-1. Это случилось после Гран-при Японии, победу на котором одержал пилот команды Макс Ферстаппен. В настоящий момент на счету австрийского гоночного коллектива 623 очка и для соперников он недосягаем.

Пилот Карлос Сайнс отказался подписать футболку «Барселоны»: