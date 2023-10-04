«Разделённые, но навсегда вместе». Маркес попрощался с «Хондой»

Известный испанский гонщик MotoGP Марк Маркес опубликовал новый пост в социальных сетях, в котором попрощался с «Хондой».

«Спасибо за это замечательное путешествие! 11 лет вместе.

Мы пережили незабываемые моменты: шесть чемпионатов мира, пять «Тройных корон», 59 побед, 101 подиум и 64 поула. Упорный труд, целеустремлённость и связь, которую мы создали за эти годы. Смех, слёзы, радость, трудные моменты, но самое главное — уникальные и неповторимые отношения.

Разделённые, но навсегда вместе», — написал Маркес.

В текущем сезоне MotoGP Маркес в настоящий момент занимает 15-е место в общем зачёте пилотов, имея в активе 54 очка. Ранее сообщалось, что именитый испанский гонщик может присоединиться к команде «Дукати».