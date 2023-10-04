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Леклер назвал качество Вассёра, за которое особенно его уважает

Леклер назвал качество Вассёра, за которое особенно его уважает
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Пилот «Феррари» Шарль Леклер поделился мнением о руководителе команды Фредерике Вассёре, отметив его честность.

«Это именно тот человек, который мне нужен. Он суров ко мне, когда у меня не всё хорошо получается. И при этом говорит, что дела идут хорошо, когда это так. Это кажется таким простым, но, как только приходишь в Формулу-1 и становишься пилотом «Феррари», понимаешь, что не так много людей бывают честны настолько. Таких людей трудно найти», — приводит слова Леклера The Race.

До прихода в «Феррари» Вассёр был руководителем «Альфа Ромео». 13 декабря прошлого года стало известно, что Фредерик покинет швейцарский гоночный коллектив. В этот же день «Феррари» объявила о его назначении на аналогичную должность в команде. В «Альфа Ромео» Вассёр официально проработал до января нынешнего года, после чего покинул должность.

Леклер на «Феррари» погнался за ворами, укравшими его часы:

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