Сайнс: «Ред Булл» на два года впереди остальных команд Ф-1

Пилот «Феррари» испанец Карлос Сайнс высказался о преимуществе лидера чемпионата, австрийской команды «Ред Булл».

«Ред Булл» на два года впереди. Трудно достичь их уровня, и это причина, по которой они доминируют. Но время покажет. Нам не остаётся ничего другого, кроме как сосредоточиться на себе.

Сколько будут доминировать «Ред Булл»? Время покажет. У меня нет ответа. Единственное, что я могу, это продолжать быть оптимистичным и верить, что такая команда, как «Феррари», способна на это, учитывая, что «Макларен» добились такого прогресса», — приводит слова Сайнса издание GPToday.

Напомним, «Ред Булл» досрочно завоевал Кубок конструкторов по итогам нынешнего сезона Формулы-1. Это случилось после Гран-при Японии, победу на котором одержал пилот команды Макс Ферстаппен. В настоящий момент на счету австрийского гоночного коллектива 623 очка, и для соперников он недосягаем.