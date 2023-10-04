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«Ни малейшего прогресса». Боттас раскритиковал развитие «Альфа Ромео»

«Ни малейшего прогресса». Боттас раскритиковал развитие «Альфа Ромео»
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Пилот «Альфа Ромео» Валттери Боттас отметил, что с прошлого сезона команда не достигла никакого прогресса.

«Мы отлично начали прошлый сезон, но не добились ни малейшего прогресса с тех пор. Мы превзошли ожидания и выступили намного лучше, чем от нас ожидали. С тех пор наши улучшения были незначительными. Скажем так, я ожидал большего. Новый пакет обновлений машины на Гран-при Сингапура тоже не сильно помог.

Сейчас мы не так уж и далеки от себя прежних, но явно отстаём. Проблема в том, что у многих команд Формулы-1 больше денег и сотрудников, чем у нас. Нам нужно развиваться, но это требует времени», – приводит слова Боттаса Motorsport-Magazin.

В текущем сезоне «Альфа Ромео» занимает девятое место в таблице Кубка конструкторов, набрав 10 очков.

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