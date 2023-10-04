Чемпион мира по ралли Отт Тянак вернётся в «Хёндэ» в 2024 году

Команда Hyundai Shell Mobis WRT официально объявила о возвращении в состав чемпиона мира 2019 года эстонца Отта Тянака.

«С момента, как наши пути разошлись год назад, команда провела большую работу над технической базой. У «Хёндэ» есть чёткое видение и цель на ближайшее будущее, что убедило меня вновь объединить усилия. Нашей главной целью является не что иное, как завоевание всех титулов, и у нас есть все инструменты, необходимые для этого. Игра началась», — приводит слова Тянака пресс-служба «Хёндэ».

Напомним, Тянак выступал за Hyundai Shell Mobis WRT с 2020 по 2022 год, после чего перешёл в M-Sport Ford WRT. Напарником эстонца будет Терри Нёвиль.