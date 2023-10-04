Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Ромен Грожан начал судебное разбирательство против «Андретти»

Ромен Грожан начал судебное разбирательство против «Андретти»
Комментарии

Экс-пилот Формулы-1 Ромен Грожан стал инициатором судебного разбирательства с командой «Андретти», которую он покинул после завершения минувшего сезона IndyCar.

«Я наслаждался работой в IndyCar с командой «Андретти». Я благодарен, что у меня появилось столько друзей на самом высоком уровне гонок с открытыми колёсами.

Я ожидал, что продолжу выступление в IndyCar с прекрасными людьми из «Андретти» в ближайшие годы. Разочарован тем, что этого не произошло, и тем, что наши желания с руководством «Андретти» не совпали. Я изучу другие варианты продолжения моей карьеры в IndyCar, чтобы получать опыт и в дальнейшем.

Я начал судебное разбирательство с командой «Андретти», чтобы защитить свои права», — сообщил Грожан на своей странице в «Твиттере».

Материалы по теме
Пилот «Индикара» заявил, что Палоу более совершенен, чем Ферстаппен
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android