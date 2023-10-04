Лоусон: разочарован, что в следующем сезоне буду резервистом, но не отказываюсь от цели

Новозеландский гонщик «Альфа Таури» Лиам Лоусон выразил сожаление в связи с тем, что в следующем году ему снова придётся выполнять роль резервного пилота.

«В Японии появилась новость, что в следующем году я опять вернусь к роли резервного гонщика. Очевидно, что моя цель — постоянно выступать в Формуле 1, поэтому такое решение меня разочаровало. Но я не отказываюсь от своей цели и теперь сосредоточусь на том, чтобы убедиться, что я смогу добиться этого в будущем. Прямо сейчас у меня всё ещё есть возможность продолжать пытаться что-то показать, и я постараюсь извлечь из неё максимальную пользу.

На данный момент, пока длится моя работа в Формуле-1, я полностью сосредоточен на ней, а затем, как только я отойду от Формулы-1, я сосредоточусь на подготовке к финальному этапу чемпионата Супер Формулы в Японии во время уикенда в Мексике. Привыкать к совсем другой машине будет непросто, но, безусловно, мне было полезно проехать столько кругов на «Сузуке» за уикенд Гран-при Японии», — приводит слова Лоусона официальный сайт команды.